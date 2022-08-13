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لبنان

طلب من أعضاء في بلدية طرابلس لنهرا... هذه تفاصيله

Lebanon 24
13-08-2022 | 02:10
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استغرب الأعضاء العشرة الذين سبق وحضروا جلسة انتخاب رئيس بلدية طرابلس ونائبه، عدم توجيه دعوة من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا لعقد جلسة انتخاب ثانية، وقال الاعضاء توفيق العتر، أحمد المرج، محيي الدين بقار، جميل جبلاوي، باسل الحاج، عبد الحميد كريمة، زاهر سلطان، محمد تامر، سميح حلواني وخالد تدمري: "نستغرب عدم قيام محافظ لبنان الشمالي حتى تاريخه بتوجيه دعوة جديدة إلى المجلس البلدي لإجراء انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس رغم مرور خمسة أيام على الجلسة التي انفرط عقدها بسبب عدم حضور بقية الزملاء الأعضاء وبالتالي عدم اكتمال النصاب، وكان حريا به بدلا من إصدار تكليف لكبير السن من الأعضاء بإدارة أعمال البلدية لأيام معدودة غير مجدية، أن يدعو الأعضاء مجددا لإجراء جلسة الانتخاب في أول فرصة ضمن المهل القانونية، والتي بالتالي كان يمكن عقدها يوم أمس الخميس أو اليوم الجمعة". 
 
أضاف الاعضاء في بيانهم: "إننا اذ نخشى أن تصب محاولة تأخير الدعوة لفترة زمنية غير مبررة الى خلق حالة توجس وقلق لدى مواطني المدينة إزاء الدخول في دوامة الفراغ ومنع انعقاد المجلس البلدي للقيام بمهامه الموكلة إليه، مع الاشارة الى الشلل الواقع في الادارة البلدية وإضراب عمالها الذي ينعكس سلبا على الخدمات الحياتية للمواطنين، نطالب المحافظ، الذي وقع قرار التكليف أمس في 11 آب، أن يبدي دعوة المجلس إلى جلسة الانتخاب في أول يوم دوام رسمي مطلع الأسبوع المقبل قبل أي إجراء آخر".

 
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(الوكالة الوطنية للاعلام)
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