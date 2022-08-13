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لبنان

حركة "غير عادية" عند الحدود.. ما القصّة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-08-2022 | 03:45
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تشهدُ الحدود السورية - اللبنانية عند نقطة المصنع تأخيراً كبيراً في إتمام أوراق الأشخاص الذين يحاولون عبور النقطة الحدودية باتجاه سوريا، إذ يجري التدقيق في أوراقِهم الثبوتية بشكل متزايد وغير عادي.
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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ هذه الإجراءات تتخذ من قبل الأمن العام اللبناني في حين أن التدقيق أيضاً يجري من الجهة السورية، وقد أفيد عن أن كل قافلة من الأشخاص تنتظر لساعات عديدة بسبب الإجراءات الأمنية والتقنية. 

ووفقاً للمعطيات، فإن هناك قوافل عديدة انطلقت من الجنوب باتجاه سوريا، كما أن هذا الأمر حصل أيضاً من البقاع، وذلك من أجل إتمام زيارات دينية. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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