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لبنان

إشتباكات عنيفة بين مسلحين والجيش... ماذا حصل ليل أمس في حيّ الشراونة؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 02:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من الجيش، داهمت ليل أمس منزل كل من "ح.ج" و"ح.ج" في حي الشراونة، في بعلبك، حيث دارت إشتباكات عنيفة بين مسلحين والجيش استعملت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
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وضبط الجيش أسلحة وذخائر، فيما لم يتم توقيف اي من المطلوبين.
 
 
ولاحقا، أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 13 / 8 /2022، دهمت قوة من الجيش منزل المطلوب (ح.ج.) في حيّ الشراونة- بعلبك وضبطت اسلحة حربية وذخيرة وكمية من المخدرات وحبوب الكبتاغون بالإضافة الى سيارتين. وقد تعرضت القوة أثناء الدهم إلى إطلاق نار من اسلحة حربية وقاذف آر بي جي فردّت على مصادر النيران من دون وقوع إصابات.
سُلّمت المضبوطات وتجري متابعة الموضوع لتوقيف مطلقي النار.
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