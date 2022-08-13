صدم طفلاً في طرابلس وفّر

صدم شخص على متن دراجة نارية أحد الاطفال في منطقة التل في طرابلس، مما أدّى إلى إصابته.



وقد فرّ سائق الدراجة (سوري الجنسية)، فور تجمع المواطنين في المكان، من ثمّ تمكنت القوى الامنية من حجز دراجته.

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