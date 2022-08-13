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لبنان

وصول الراعي إلى وادي قنوبين للاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء

Lebanon 24
13-08-2022 | 03:16
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وصول البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى وادي قنوبين للاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء، يرافقه النائب العام على جبتي بشري وزغرتا أهدن المطران جوزيف نفاع، والنائب وليام طوق.
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