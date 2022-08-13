وصول الراعي إلى وادي قنوبين للاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وصول البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى وادي قنوبين للاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء، يرافقه النائب العام على جبتي بشري وزغرتا أهدن المطران جوزيف نفاع، والنائب وليام طوق.

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