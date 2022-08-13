Advertisement

لبنان

جريمة تهزّ الهرمل.. طفلٌ يُقتل فجأة ومُفاجأة عن هويّة "المشتبه به"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-08-2022 | 04:06
A-
A+
Doc-P-980451-637959857438316234.jpg
Doc-P-980451-637959857438316234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استفاقت مدينة الهرمل، اليوم السبت، على حادثة وفاة طفل سوري يُدعى محمد بسام فرح (12 عاماً)، وذلك إثر تعرّضه لإطلاق نار، مساء أمس الجمعة، في المنطقة.
Advertisement
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ "الطفل أدخل إلى مستشفى العاصي في الهرمل عند الساعة السادسة مساء أمس، بعدما أصيب بطلقٍ ناري في البطن".
 
وأشارت وثيقة أمنية حصل عليها "لبنان24" إلى أنّ "مخفر الهرمل أجرى المقتضى القانوني بموجب المحضر رقم 302/861 تاريخ 12 آب 2022"، موضحة أن "السلاح الذي أطلق النار منه باتجاه الطفل مجهول النوع والمواصفات". 
 
إلى ذلك، كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الهرمل تشهدُ توتراً إزاء الحادثة التي حصلت، كما أن هناك كلاماً عن أن مُطلق النار على الطفل معروفٌ تماماً بالنسبة للجميع، وهناك استغرابٌ كبير من عدم ورود اسمِه خلال التحقيقات. 
 
ووفقاً للمصادر، فإنّ المُشتبه به في الحادثة يُدعى "ه.ع." ولديه متجرٌ في منطقة المُرح - الهرمل، وقد أشارت المعلومات إلى أنه من أصحاب السوابق.
 
وأوضحت المصادر أن "إطلاق النار لم يحصل لوحده، بل إن هناك شخصاً كان مسؤولاً عن ذلك ولهذا يجب الكشف عنه بشكل واضح".
 
وختمت: "المشتبه به ينتمي إلى إحدى العشائر الكبرى في البقاع، وقد يكون هذا الأمرُ سبباً في حرف الأنظار عنه في الوقت الرّاهن". 
 
 
 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-08-13
08:52 | 2022-08-13
07:03 | 2022-08-13
11:16 | 2022-08-13
10:54 | 2022-08-13
10:50 | 2022-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website