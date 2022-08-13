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لبنان

عملية تخريب في سوق صيدا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-08-2022 | 04:21
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 كسر مجهولون فجر اليوم علب الهواتف الارضية المثبتة من قبل هيئة اوجيرو على حائط  شارع الاوقاف في السوق التجارية في مدينة صيدا، دون أن تعرف الأسباب التي دفعتهم لفعل ذلك. 
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(الوكالة الوطنية)
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اوجيرو

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