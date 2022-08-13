عملية تخريب في سوق صيدا.. إليكم التفاصيل

كسر مجهولون فجر اليوم علب الهواتف الارضية المثبتة من قبل هيئة اوجيرو على حائط شارع الاوقاف في السوق التجارية في مدينة صيدا، دون أن تعرف الأسباب التي دفعتهم لفعل ذلك.

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