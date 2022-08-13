Advertisement

لبنان

جبران باسيل يصرخُ في قصر بعبدا.. ما الذي حصل أمس؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 04:27
A-
A+
Doc-P-980457-637959869229721639.jpg
Doc-P-980457-637959869229721639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المُحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون كان يريدُ يوم أمس التوقيع على قانون السريّة المصرفية، إلا أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وصل بعد الظهر إلى قصر بعبدا وارتفع صوته وقال: ممنوع حدا يوقّع". 
Advertisement
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أشار أبو فاضل إلى أن "هناك مرسوماً صدر بتوقيع من رئيس الجمهورية يرفع رواتب القضاة 5 مرات وليس هناك أي علاقة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالأمر". 
 
وفي ملف تشكيل الحكومة، أشار أبو فاضل إلى أنّ "الوزراء الحاليين يقومون بمهماتهم في ظل حكومة تصريف أعمال"، مُستنكراً التعاطي غير المسؤول مع الرّئيس المكلف نجيب ميقاتي حينما طلب موعداً مع الرئيس عون للتشاور بموضوع الحكومة ولم يتم منحه ذلك. 
 
وأضاف: "فليستحِ جبران باسيل أقله في ملف الكهرباء الذي شهد فساداً كبيراً.. فليسمعوا أنفسهم ماذا يقولون.. باسيل يريدُ الكهرباء ورشّح معه خلال الانتخابات أحد الأشخاص المعنيين بالمولدات في الأشرفية".
 
وأردف: "يريدون السّيطرة على مصرف لبنان للسيطرة على شركة طيران الشرق الأوسط لأن مديرها محمد الحوت رجلٌ ناجح. وفي ما خصّ موضوع التجنيس، هناك مرسوم خطير جداً يتعلق بتجنيس 8 آلاف شخص تقريباً من بينهم 664 علوياً لبنانياً لكنهم مكتومي القيد". 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-08-13
08:52 | 2022-08-13
07:03 | 2022-08-13
11:16 | 2022-08-13
10:54 | 2022-08-13
10:50 | 2022-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website