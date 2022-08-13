جبران باسيل يصرخُ في قصر بعبدا.. ما الذي حصل أمس؟

كشف المُحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون كان يريدُ يوم أمس التوقيع على قانون السريّة المصرفية، إلا أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وصل بعد الظهر إلى قصر بعبدا وارتفع صوته وقال: ممنوع حدا يوقّع".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أشار أبو فاضل إلى أن "هناك مرسوماً صدر بتوقيع من رئيس الجمهورية يرفع رواتب القضاة 5 مرات وليس هناك أي علاقة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالأمر".

وفي ملف تشكيل الحكومة، أشار أبو فاضل إلى أنّ "الوزراء الحاليين يقومون بمهماتهم في ظل حكومة تصريف أعمال"، مُستنكراً التعاطي غير المسؤول مع الرّئيس المكلف نجيب ميقاتي حينما طلب موعداً مع الرئيس عون للتشاور بموضوع الحكومة ولم يتم منحه ذلك.

وأضاف: "فليستحِ جبران باسيل أقله في ملف الكهرباء الذي شهد فساداً كبيراً.. فليسمعوا أنفسهم ماذا يقولون.. باسيل يريدُ الكهرباء ورشّح معه خلال الانتخابات أحد الأشخاص المعنيين بالمولدات في الأشرفية".