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لبنان

وزير الاشغال: هذا الخبر عار عن الصحة

Lebanon 24
13-08-2022 | 04:54
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كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر":
 
"الخبر الذي تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن أن هناك رسوماً تفرض على المسافرين عبر المطار، هو عارٍ عن الصحة تماماً، والدليل بأن أحداً من المغادرين لم ولن يدفع أية رسوم مستجدة من تاريخ دخول القانون حيّز التطبيق أول من أمس الخميس في ١١-٨-٢٠٢٢.
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فاقتضى التصويب".
 
 
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