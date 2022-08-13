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لبنان

بعد عملية رصد دقيقة.. مروّج مخدرات في قبضة "الأمن"

Lebanon 24
13-08-2022 | 05:24
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في محلّة طريق صيدا القديمة.
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من خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويدعى:

م. ز. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف
بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في بلدة الحدت – بعبدا، حيث أوقفته بالجرم المشهود في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آلية لون أسود، تمّ ضبطها. إضافةً إلى ضبط كميّة من المواد المخدّرة بحوزته وفي داخل منزله، وهي على الشّكل التالي:

/30/ ظرفاً يحتوي كلٌّ منها على مادّة الكوكايين زِنتها الإجمالية حوالي /120/ غ.
/9/ أظرف يحتوي كلٌّ منها على حشيشة الكيف، زِنتها الإجمالية حوالي /90/ غ.
قطعة من حشيشة الكيف زِنتها /3.7/ غ.
"دفتر ورق لف سجائر".
هاتفَين خلويَين.
مبالغ مالية.
 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن على متن الدرّاجة التي ضُبِطَت بحوزته في محلّة طريق صيدا القديمة.

 أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
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