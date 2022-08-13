قداس لراحة نفس الرئيس كميل نمر شمعون وعقيلته

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اقام حزب الوطنيين الاحرار قداسا لراحة نفس الرئيس الملك كميل نمر شمعون وعقيلته السيدة زلفا تابت، نهار الجمعة ١٢-٨-٢٠٢٢ في كنيسة سيدة التلة العجائبية - دير القمر.بعد وضع اكليل على ضريح العائلة . توجهت العائلة برفقة الحزبيين والمناصرين والاقارب الى الكنيسة حيث اقيم القداس من ثم انتقلوا الى ساحة داني شمعون حيث تم وضع اكليل آخر على تمثال الرئيس شمعون والقيت الكلمات.وركّز رئيس الحزب، النائب كميل د.شمعون، في كلمته على اهمية التضامن بين جميع الافرقاء السيادية للوصول الى رئيس على قدر تمنيات الشعب، مؤكداً ان من غير الممكن أن ينتخب رئيسا من نفس الطبقة الموجودة التي اوصلتنا الى الهاوية، بل علينا التوصل الى رئيس سيادي، محترم في بيئته المسيحية والوطنية ينال احترام جميع الاطراف.