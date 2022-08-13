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لبنان

نقيب الاطباء خلال قسم اليمين لأطباء جدد: أنتم خير من سينهض بالقطاع ويعيد لبنان مستشفى الشرق

Lebanon 24
13-08-2022 | 06:02
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شدد نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش، خلال حفل قسم اليمين لاطباء جدد انضموا الى النقابة، على "ضرورة الالتزام بقسمهم الطبي الذي هو في مضمونه يحدد العلاقة الانسانية بين الطبيب والمريض. فالطب رسالة انسانية سامية تهدف الى إنقاذ حياة الناس وليست مهنة تجارية، والمطلوب في هذه المرحلة سياسة صحية حديثة تأخذ بالاعتبار المتغيرات الطارئة على القطاع".
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أضاف في كلمة امام الاطباء الجدد: "ان دور النقابة هو توجيه الطبيب نحو الاختصاصات المطلوبة، والتي نعاني من نقص في أصحابها، فكفانا تخريج اطباء تعبت عليهم جامعاتهم كما ذووهم، جاهزين للهجرة، بحيث اصبحت شهادة الطب بمثابة جواز سفر صالح للاستعمال عند اول اشارة. فالجسم الطبي في لبنان بات يعاني من نقص في كوادره البشرية. والحل المطروح حاليا هو اختيار الاختصاصات المطلوبة لملء الفراغ".
 
ولفت الى "حاجة الوطن والقطاع الطبي الى دم جديد وفكر جديد واداء مغاير، وانتم خير من سينهض بالقطاع واعادته الى ما كان عليه قبل الازمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد واسقطت عنها لقب مستشفى الشرق الذي آمل ان تعيدوه كلقب يستحقه لبنان عن جدارة".
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