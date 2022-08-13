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لبنان

دوائر قصر بعبدا.. "لا حس ولا خبر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-08-2022 | 06:15
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لوحظ أن دوائر رئاسة الجمهورية لم تنشر أي خبر عن توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون السرية المصرفية الذي اقره مجلس النواب في جلسته الاخيرة، في حين نشر مكتب الاعلام خبراً قبل أيام عن توقيع الرئيس عون لقوانين اقرت في الجلسة نفسها، علماً ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كان أعلن في تصريح ان رئيس الجمهورية وقع القانون المشار اليه.
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يذكر أن المحلل السياسي جوزف ابو فاضل قال في حديث الى "الجديد" ظهر اليوم: "كان الرئيس عون يوم أمس  يريد التوقيع على قانون ⁧‫السرية المصرفية‬⁩ لكن ⁧‫النائب جبران باسيل ‬⁩وصل بعد الظهر الى قصر بعبدا وارتفع صوته وقال: "ممنوع حدا يوقّع".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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