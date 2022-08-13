باسيل يلتقي الراعي في الديمان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.

وفي لقاء ثنائي بينهما، ناقش الراعي وباسيل آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.