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لبنان

باسيل يلتقي الراعي في الديمان

Lebanon 24
13-08-2022 | 06:24
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
 
وفي لقاء ثنائي بينهما، ناقش الراعي وباسيل آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. 
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