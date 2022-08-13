طلاق شامل روكز و كلودين عون.. هل لباسيل علاقة به؟

كثرت التساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى انفصال رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز عن زوجها العميد شامل روكز.

المسألة هذه أكدتها عون مؤخراً، علماً أن الفترات الماضية كانت حافلة بشائعات ارتبطت بذلك الطلاق وقد نفتها عون بشكل واضحٍ وصريح واصفة إياها بـ"الأكاذيب".

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ففي شهر كانون الأول عام 2021، انتشرت شائعة عن طلاق عون وروكز، وهو أمرٌ استدعى نفياً حينها. أما اليوم، فإنّ الأمور انكشفت على حقيقتها، وما يظهر هو أن الطلاق أصبح واقعاً بين الطرفين.

ناشطون علقوا على الأمر، فاعتبروا أن الاختلاف في وجهات النظر السياسية بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والد السيدة كلودين، وطليقها شامل روكز، قد تكون سبباً أساسياً في الوصول إلى الطلاق.

كذلك، رأى البعض أن التناحر الكبير بين روكز والنائب جبران باسيل قد يكون سبباً من أسباب "التشرذم العائلي" في أوساط عائلة عون.