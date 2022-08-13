في لقاء سرّي.. ماذا قال نصرالله لهذا النائب؟

عُلِم أنه خلال لقاء جمع الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله مع النائب علي حسن خليل بعد فرض العقوبات الأميركية على الأخير والادعاء عليه بملف انفجار مرفأ بيروت، بادر نصرالله خليل بالقول: "هذا اغتيال سياسيّ لك".

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وبحسب المصادر، فإن اللقاء الذي جمع نصرالله وخليل ليس جديداً، بل حصل في فترة سابقة.