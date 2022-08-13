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لبنان

في لقاء سرّي.. ماذا قال نصرالله لهذا النائب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-08-2022 | 07:03
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عُلِم أنه خلال لقاء جمع الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله مع النائب علي حسن خليل بعد فرض العقوبات الأميركية على الأخير والادعاء عليه بملف انفجار مرفأ بيروت، بادر نصرالله خليل بالقول: "هذا اغتيال سياسيّ لك". 
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وبحسب المصادر، فإن اللقاء الذي جمع نصرالله وخليل ليس جديداً، بل حصل في فترة سابقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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