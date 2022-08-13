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لبنان

تشييع الزميل عدنان الحاج في مأتم مهيب

Lebanon 24
13-08-2022 | 07:33
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شيع ظهر اليوم الصحافي الزميل عدنان توفيق الحاج في مأتم مهيب شارك فيه إلى جانب عائلته، زملاؤه في جريدة "السفير" والعديد من الإعلاميين والرياضيين والأصدقاء، ومثل نقابة المحررين عضو مجلس النقابة الزميل نافذ قواص الذي قدم للعائلة التعازي باسم نقيب المحررين جوزيف القصيفي واعضاء مجلس النقابة، معربا عن ألمه وحزنه لفقدان الزميل الحاج، "وهو الاسم العلم في عالم الصحافة الاقتصادية والمناضل في سبيل الحرية ورفعة المهنة وتقدمها".
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وصلي على جثمان الحاج في جامع الخاشقجي ووري في الثرى في جبانة الشهداء. وتلقت عائلته اتصالات تعزية عديدة، معتبرة أن غيابه خسارة وطنية واعلامية. 
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