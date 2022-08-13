بعدما انذرت اصحاب العربات بوجوب ازالتها.. شرطة بلدية طرابلس تستكمل ازالة المخالفات

يستكمل عناصر شرطة بلدية طرابلس ازالة المخالفات من شوارع المدينة، طريق الميناء، عزمي، وساحة التل. ويذكر ان الشرطة كانت قد انذرت جميع اصحاب العربات بوجوب ازالتها قبل ايام.



وعلم ان الحملة مستمرة لايام عدة لابقاء الشوارع فارغة من عربات وبسطات عشوائية والتي تسبب زحمة سير.

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