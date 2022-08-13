إشكال وإطلاق نار في طرابلس.. والسبب لا يخطر في البال!

أقدم مجهولٌ على إطلاق النار في الهواء في محلة طلعة الرفاعية - طرابلس، وذلك بعد شجارٍ بينه وبين أحد بائعي الخضار في المحلّة.



Advertisement ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن مُطلق النار فرّ إلى جهة مجهولة، وقد عُلم أن الإشكال سببه "باقة بقدونس". ووفقاً لمندوبة، فإن مُطلق النار فرّ إلى جهة مجهولة، وقد عُلم أن الإشكال سببه "باقة بقدونس".