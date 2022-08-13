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لبنان

إشكال وإطلاق نار في طرابلس.. والسبب لا يخطر في البال!

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:12
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أقدم مجهولٌ على إطلاق النار في الهواء في محلة طلعة الرفاعية - طرابلس، وذلك بعد شجارٍ بينه وبين أحد بائعي الخضار في المحلّة.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن مُطلق النار فرّ إلى جهة مجهولة، وقد عُلم أن الإشكال سببه "باقة بقدونس". 
 
 

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