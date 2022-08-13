قاسم: المقاومة تصنع الأحداث ولا تكتفي بردّات فعل محدودة

غرّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المقاومة اليوم تصنع الأحداث ولا تكتفي بردَّات فعل محدودة، أصبحت المقاومة ثقافة وخيار، وهذا تحول كبير في ترسيخ مستقبل المنطقة".

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