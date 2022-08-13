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لبنان

قاسم: المقاومة تصنع الأحداث ولا تكتفي بردّات فعل محدودة

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:16
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غرّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المقاومة اليوم تصنع الأحداث ولا تكتفي بردَّات فعل محدودة، أصبحت المقاومة ثقافة وخيار، وهذا تحول كبير في ترسيخ مستقبل المنطقة".
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نعيم قاسم

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