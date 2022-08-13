عائلة بسام الشيخ حسين تدعو إلى وقفة احتجاجية للإفراج عن ابنها

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دعت عائلة بسام الشيخ حسين كافة المودعين وأصحاب الحقوق إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالافراج الفوري عن ابنها وذلك عند الساعة السادسة من مساء اليوم أمام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية قرب مستشفى أوتيل ديو".