"لن تأتي بالتغيير الكبير".. باسيل: الانتخابات الرئاسية يجب أن تحصل في موعدها

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أنه "لا أحد يفكر أبداً باتهام بكركي بالعمالة، وقد حصلت أخطاء يمكن معالجتها إلا أن هذا الأمر ليس سياسياً".

وقال في كلمة له بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان: "بكركي فوق الجميع وهي فوق الاستغلال السياسي وفوق الإستعمال".

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ولفت إلى أنه "لا توجد إرادة للإصلاح في البلد وهناك من يرى أنه لا يجب إنجاز أي شيء في آخر أوقات العهد".

وفي سياق منفصل، أكد باسيل أن "الإنتخابات الرئاسية لن تأتي بالتغيير الكبير المطلوب ولكن يجب أن تحصل في موعدها"، مشيراً إلى أنه "هناك جهات تراهن على الفراغ وهذا أمرٌ غير مقبول ولكن للأسف هناك من يدعم هذا الأمر".

وأضاف: ""إذا الرئيس ما عندو تمثيل لشو الإنتخابات" وخطر الفراغ يمكن إزالته عبر تحويل الإنتخابات الرئاسية إلى عملية انتخاب مباشرة من الشعب".

وتابع قائلاً: "رئيس الجمهوريّة الجديد يجب أن يحظى بمواصفات أساسية كما أن تمثيله يجب أن يكون مدعوماً بكتلة نيابية وازنة ووزارية أيضاً".