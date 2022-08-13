Advertisement

لبنان

باسيل يتّهم "الثنائي الشيعي" علناً.. ماذا قال؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-08-2022 | 08:52
A-
A+
Doc-P-980541-637960029048001865.jpg
Doc-P-980541-637960029048001865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال كلامه من الديمان بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اعتبر النائب جبران باسيل أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة، وأن هناك من يراهن على الفراغ، وأضاف: "هذا الرهان يحظى بدعمٍ من الجهات التي عملت على تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة".
Advertisement

ورداً على سؤال عن الجهة التي قال أنها سمت ميقاتي وتراهن على الفراغ، ردّ باسيل قائلاً: "الثنائي الشيعي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-08-13
07:03 | 2022-08-13
11:16 | 2022-08-13
10:54 | 2022-08-13
10:50 | 2022-08-13
10:29 | 2022-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website