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لبنان

"التوحيد الإسلامي": كل الدنيا محتلة إلا غزة وفلسطين

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:54
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 رأى الأمين العام ل"حركة التوحيد الاسلامي" الشيخ بلال شعبان، في لقاء "تأبين وتبريك بالشهداء الأبطال في غزة والضفة المحتلة" في مخيم نهر البارد، أن "الكيان الصهيوني امتنع منذ اندحاره عن لبنان في 2000 و 2006، امتنع عن المواجهة المباشرة والتقدم البري وذهب باتجاه الغدر والاغتيال والقصف".
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وشدد على أن "كل الدنيا محتلة إلا غزة وفلسطين تنعم بحرية قرارها وخيارها، فهل الاستقلال هو أن يخاف لبنان من قبول هبة عبارة عن سرب طائرات روسية أو حتى الموافقة على هبة فيول ايراني مجاني لتشغيل معامل الكهرباء؟ نحن على أبواب مرحلة مصيرية في وعد الآخرة وزوال هذه الدويلة العنصرية الى غير رجعة".
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