بلدية صيدا تعلن عدم إقامة الاحتفال الفني في الملعب البلدي

أعلنت لجنة الأنشطة في بلدية صيدا في بيان، عدم إقامة الاحتفال الفني الذي كان مقررا تنظيمه في الملعب البلدي للمدينة لأسباب تقنية ولوجيستية، بعد التنسيق مع إدارة شركة World of Business، على أن تقوم الشركة المنظمة بنقله إلى مكان آخر.

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