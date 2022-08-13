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لبنان

النائب جنبلاط حيا شهداء التقدمي في ذكرى 13 آب: الحوار ضروري مع جميع المكونات

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:58
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وجه رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، تحية إكبار وإجلال إلى أرواح شهداء الحزب التقدمي الإشتراكي في ذكرى 13 آب، مؤكدا أن "الوفاء لهم يكون بتقدير كل تلك التضحيات، والتعلم من التجارب لمنع وقوع البلاد مجددا في أي اقتتال، والحفاظ على إنجاز المصالحة الوطنية في الجبل وخيار الشراكة والعيش المشترك والواحد"، مشددا على "ضرورة الحوار الجدي بين جميع المكونات السياسية في البلد دون استثناء رغم التباينات حول الكثير من القضايا المطروحة والملفات الشائكة". ودعا الى "مقاربة عاقلة لكل النقاط الخلافية، والبحث عن كيفية التلاقي حول ما هو ضروري وملح للتخفيف من معاناة المواطنين اللبنانيين وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، بدءا من انتخابات رئيس للجمهورية لا يشكل تحديا لأحد، وتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتنهض بالاقتصاد الوطني".
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كلام جنبلاط جاء على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة لعدد من الوفود الأهلية والاجتماعية والروحية والبلدية، عرضت له معاناة القرى خصوصا ما يتعلق بالكهرباء والمازوت وانعكاسهما على انقطاع المياه من الآبار.
  
ودعا "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتوفير مادة المازوت لمعالجة الشح الحاصل في محطات مياه الباروك وبتلون ودير دوريت، ومحطتي الصرف الصحي في الباروك ونبع الصفاء". وكلف رئيس دائرة عاليه في المؤسسة يونس جرماني ملاعب معالجة الامر، وذلك بعد شكوى القرى المعنية من الامر.
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