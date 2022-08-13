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لبنان

وقفة احتجاجية لأهالي ينطا استنكارًا لمقتل ثلاثة من أبنائهم

Lebanon 24
13-08-2022 | 09:06
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نفذ أهالي بلدة ينطا في قضاء راشيا وعائلات طارق محمود زيدان ويحيى كميل علاء الدين ويحيى سليم يحي، وقفة احتجاجية استنكارا لمقتل ابنائهم في ظروف لا تزال غامضة، وكان قتل زيدان وعلاء الدين قبل شهر ويحيى قبل ما يقارب العام، مطالبين المعنيين بكشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين.
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وأكد المحتجون "وحدة الموقف بين جميع مكونات ينطا"، مشددين على "أهمية كشف الحقيقة ومحاسبة الفاعلين من أجل تبريد قلوب الامهات وعائلات الشهداء والاهل"، ومطالبين من الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية بـ"بذل أقصى الجهود لتوفير شبكة أمان اجتماعية".
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