إنجاز مشروع ضخ المياه في قساطل نبع جديتا بواسطة الطاقة الشمسية

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بدأ ضخ المياه في قساطل نبع جديتا صباح اليوم بواسطة مشروع الطاقة الشمسية الذي نفذه وأنجزه بشكل كامل ابراهيم سلوم. وقد بوشر العمل بمشروع الطاقة بشكل تجريبي ونجح بشكل كامل كل التجارب المطلوبة لتأمين المياه الى كل القرى والبلدات التي تتغذى من نبع جديتا.بعد ضخ المياه، يبقى على مؤسسة مياه البقاع التي يقع نبع جديتا ضمن مسؤولياتها، ادارة توزيع المياه خاصة ان مؤسسة مياه البقاع أمنت تمويلًا ماليًّا من الوكالات الأممية لاستكمال ايصال شبكة المياه الى كل المنازل وإنجاز مشروع الوصلات المنزلية حتى يستفيد كل محتاج من هذا المشروع.