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لبنان

عند مدخل مدينة صور الشمالي... إطلاق النار باتجاه أحد الصرافين غير الشرعيين

Lebanon 24
13-08-2022 | 10:18
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أقدم مجهول يلبس خوذة وكمامة على متن دراجة نارية، على إطلاق النار باتجاه أحد الصرافين غير الشرعيين عند محلة جل البحر - مدخل مدينة صور الشمالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" دون إصابته بعدما فرَّ الأخير من المكان.
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