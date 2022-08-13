عند مدخل مدينة صور الشمالي... إطلاق النار باتجاه أحد الصرافين غير الشرعيين

أقدم مجهول يلبس خوذة وكمامة على متن دراجة نارية، على إطلاق النار باتجاه أحد الصرافين غير الشرعيين عند محلة جل البحر - مدخل مدينة صور الشمالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" دون إصابته بعدما فرَّ الأخير من المكان.

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