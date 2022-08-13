وزير السياحة يفتتح معرضًا للمنتجات الزراعية في الباروك

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افتتح وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار السوق الزراعي الذي يقام سنويا في بلدة الباروك، والذي يساعد المزارعين على تسويق انتاجهم.وألقى الوزير نصار كلمة أعرب فيها عن سعادته "بالحضور الى منطقة الشوف والى الباروك تحديدا هذا اليوم"، معلنا أن "وزارة السياحة سيكون لها مكتب دائم في مبنى القصر البلدي في الباروك لمساعدة أهل المنطقة على تخليص معاملاتهم الخاصة بالوزارة، توفيرا للوقت ولمشقة الانتقال"، وعبر عن سعادته ايضا "بتواجده في الباروك وزيارته ضريح ابن الباروك رشيد بك نخلة وتواجده على ارض مكان اقامة جنازة ابن الباروك المرحوم سيدنا الشيخ ابو حسن عارف حلاوي كبيران من كبار هذا الوطن".