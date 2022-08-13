Advertisement

لبنان

بلدية البيرة: عمالنا تعرضوا لإطلاق نار أثناء قيامهم بعملهم والأمر بعهدة القضاء

Lebanon 24
13-08-2022 | 10:29
A-
A+
Doc-P-980563-637960087695760575.jpg
Doc-P-980563-637960087695760575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بلدية البيرة، في بيان، أن "عمال بلدية البيرة وشرطتها تعرضوا لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء قيامهم بقطع الطرق المؤدية الى محمية السنديان والأشجار المعمرة في أعالي جبل البيرة لمنع عصابات قطع الأشجار من الوصول اليها، وقد أعطى رئيس البلدية محمد وهبي أوامر بعدم الرد على مطلقي النار واضعا الأمر بعهدة القضاء والقوى الأمنيه والجيش".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-08-13
08:52 | 2022-08-13
07:03 | 2022-08-13
11:16 | 2022-08-13
10:54 | 2022-08-13
10:50 | 2022-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website