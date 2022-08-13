بلدية البيرة: عمالنا تعرضوا لإطلاق نار أثناء قيامهم بعملهم والأمر بعهدة القضاء

أعلنت بلدية البيرة، في بيان، أن "عمال بلدية البيرة وشرطتها تعرضوا لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء قيامهم بقطع الطرق المؤدية الى محمية السنديان والأشجار المعمرة في أعالي جبل البيرة لمنع عصابات قطع الأشجار من الوصول اليها، وقد أعطى رئيس البلدية محمد وهبي أوامر بعدم الرد على مطلقي النار واضعا الأمر بعهدة القضاء والقوى الأمنيه والجيش".

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