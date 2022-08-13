كان برفقة طفليه... الاعتداء على رجل وسلبه في عكار

تعرض أحد الأشخاص من التبعية السورية للاعتداء وسلب دراجته النارية ومبلغ مالي كان بحوزته من قبل مجهولين وذلك على طريق وادي الجاموس في عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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وبحسب ما أفادت المصادر فإن المعتدى عليه كان مع طفليه على متن الدراجة أثناء عملية الاعتداء والسلب. وفر المجهولان إلى جهة مجهولة.وبحسب ما أفادت المصادر فإن المعتدى عليه كان مع طفليه على متن الدراجة أثناء عملية الاعتداء والسلب.