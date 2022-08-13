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لبنان

انتشال جثة غريق من بحيرة في دير الأحمر

Lebanon 24
13-08-2022 | 10:54
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني انتشلوا في تمام الساعة 15,00 من تاريخ اليوم الواقع في 13/8/2022 جثة مواطن قضى غرقا في بحيرة للري في بلدة دير الأحمر- بعلبك.
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وفي التفاصيل كان المواطن يقوم بإتمام أعمال الري في أراض زراعية محاذية للبحيرة، فزلت قدمه وسقط في البحيرة واستقرت جثته على عمق 15 مترا.
 
وقد حضر على الفور عناصر الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وانتشلوا الجثة، وقد تم نقلها الى مستوصف دير الأحمر بواسطة جهات أخرى عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة".
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