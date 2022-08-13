قاصرٌ خرجت من منزل ذويها في برمّانا.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

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"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: هبة عبد الكريم الشحاذة (مواليد عام 2007، سوريّة) التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة برمّانا بتاريخ 12/8/2022 ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدرك الإقليمي، على أحد الرقمين: 860226-24، أو 860227-24 للإدلاء بما لديهم من معلومات".