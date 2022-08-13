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لبنان

بيان من وزارة الماليّة.. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
13-08-2022 | 11:24
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أعلنت وزارة المالية في بيان، اليوم السبت، أن المنحة المقدمة من الريجي الى الطلاب اللبنانيين في الخارج، ستصبح اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل جاهزة لتسلمها من قبل الطلاب المستفيدين منها في السفارات اللبنانية في كل دولة يتواجدون فيها.
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وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وقّع الأسبوع الماضي المعاملات الخاصة بهذه الهبة وأحالها الى المديريات المختصة في الوزارة لتأخذ مجراها القانوني تمهيداً لتحويلها الى البعثات اللبنانية المعنية في الخارج.
وأوضحت الوزارة أن عملية صرف الهبة وتحويل أموالها، تمت بالتنسيق والتعاون التامين بينها وبين وزارة الخارجية، وأنجزت في وقت شبه طبيعي، رغم أنها مرت بظروف شائكة وأسباب فرضت تأخيراً إلزامياً، منها ما يرتبط بالأزمة الأوكرانية، والقيود على التحاويل الى بعض البلدان جراءها، كما وإشكالية نقل الأموال اليها، ومنها ما يرتبط بالإضراب الذي نفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام وخصوصاً الوزارات ومنها وزارة المالية.
 
 
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