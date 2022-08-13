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لبنان

وزير البيئة يُطلق تحذيراً من المستوى العالي.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
13-08-2022 | 11:35
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حذر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين من أزمة غذائية حادة قد تشهدها الدول العربية خلال سنوات قليلة بسبب التغير المناخي والجفاف.
 
وخلال مشاركته في منتدى الشرق الشبابي الذي انطلق اليوم في مدينة اسطنبول، أكد ياسين خلال كلمته في المؤتمر أنّ "العالم أمام وقائع تاريخية بسبب التغير المناخي"، محذراً من "احتمال وقوع أزمة غذاء حادة قد يشهدها العالم العربي خلال سنوات قليلة بسبب الجفاف"، كاشفاً أن "67% من الأراضي في الدول العربية لن تكون قابلة للزراعة خلال سنوات وهو ما سيؤدي إلى أزمة غذاء غير مسبوقة".
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وأشار إلى أن "الأمة البيئية ستفتح أزمات جديدة كالنزوح والهجرة"، مؤكداً أن "أسباب ذلك هو اهتمام القادة السياسيين بالأمن على حساب البيئة والتغير المناخي، إذ يتخذون قرارات توفر الاستقرار الأمني خلال سنوات متناسين التغير المناخي الذي تظهر تبعاته على المجتمع بعد سنوات طويلة".
 
وكان ياسين التقى على هامش المؤتمر وزير الشباب التركي محمد قصاب اوغلو، وجرى نقاش في آفاق التعاون المشتركة بين البلدين، كذلك التقى الرئيسية التنفيذية لمجموعة الازمات الدولية كونفرت ايرو والتي تحدثت عن "التحديات التي يواجهها العالم في الغرب والشرق، على حد سواء بسبب الحروب والنزاعات والتغيرات الاستراتيجية التي يشهدها العالم".
 
كذلك، جرى بحث في الأزمة اللبنانية والجهود المبذولة لحل المعضلات السياسية والاقتصادية.
 
 
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