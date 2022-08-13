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لبنان

"خُدعة" حصلت في سوق الدولار مؤخراً.. معلومات تفضحُ ما جرى!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-08-2022 | 12:09
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نشطت خلال الأيام القليلة الماضية عملية كبرى بين صرافي السوق الموازية، إذ تبيّن أن عدداً منهم يشتري كميّة هائلة من الدولارات بهدف الإنخراطِ بها بقوّة ضمن السوق.
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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تبين أن هناك جهاتٍ تمدّهم بمبالغ طائلة من الدولار يجري تسليمهم إياها داخل المتاجر. 

وأشارت المصادر إلى أنّ القفزة التي شهدها الدولار مؤخراً سببها تلك العمليات التي ازدادت بوتيرة مرتفعة، وقد تبين أن كميّة هائلة من الليرات انخرطت في المشهد بإشراف مباشر من صرّافين شرعيين.

مع هذا، فقد لفتت المعلومات إلى أن عدداً من صرافي السوق الموازية حاولوا قبل أيام إشاعة كلامٍ بين زبائنهم عن إمكانية انخفاض سعر الدولار بسبب معاودة المصارف عملها، الأمر الذي دفع بالكثير من الأشخاص لبيع دولاراتهم بشكل كبير في السوق الموازية. وإزاء هذه الخطوة، تمكن الصرافون من جمع كمية هائلة من الدولارات على سعر منخفض ثم بادروا إلى بيعه بسعر مرتفع خلال اليومين الماضيين في ظلّ مضاربات مُتزايدة.
 



المصدر: خاص "لبنان 24"

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