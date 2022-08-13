6 حالات وفاة بكورونا اليوم.. ماذا عن الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1482 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1195784، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة".

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