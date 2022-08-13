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لبنان

آخر تطورات اشتباكات الحدود الشمالية.. الجيش يعلن عن استشهاد عسكري! (صور)

Lebanon 24
13-08-2022 | 12:55
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شهدت منطقة وادي خالد - عكار، مساء اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين قوة من الجيش ومجموعة من المهرّبين، ما أسفر عن استشهاد العسكري "محمد الحسيني" وإصابة آخر يُدعى "احمد الزين".

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الشهيد والجريح هما من فوج الحدود البريّة، وقد وقعت الاشتباكات بشكل مباشر عند الخط الحدودي بين لبنان وسوريا.
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وأشارت المصادر إلى أنّ المهربين هم من بلدة المعاجير السورية، موضحة أن التوتر يسيطرُ على وادي خالد في هذه الأثناء بسبب الاشتباكات وسط انتشارٍ كثيف للجيش في المنطقة.
 
الجريح العسكري "احمد الزين"
 
الشهيد العسكري "محمد الحسيني"
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