للموطنين.. هل من أزمة غاز قريباً؟

أعلنت نقابة موزعي الغاز ومستلزماتها في لبنان، في بيان اليوم السبت، أنه لن يكون هناك أي إضراب لها، مشيرة إلى أنّ "الحوار البناء هو السبيل الأساس لتحقيق غايات النقابة الحريصة على الموزع".

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وفي بيانها، قالت النقابة: "نتيجة فوضى سعر صرف الدولار مقابل الليرة والذي أصبح متقلباً بشكل سريع بين يوم وآخر، وبما أن جدول تركيب الأسعار الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه يعتمد سعر صرف اليوم السابق الأمر الذي يؤدي إلى تكبيد الموزع خسائر نتيجة فرق ارتفاع الدولار اليومي خصوصا ان الموزع يدفع الفاتورة بالدولار النقدي ويستوفي من المحلات والمواطن بالليرة اللبنانية، وبناء على ما تقدم وعلى قاعدة التعاون البناء بين النقابة ووزارة الطاقة للعمل على إيجاد حل عادل ومنصف يضمن استمرار العمل بتأمين وصول هذه المادة الحيوية إلى المواطن اللبناني، نأمل أن نكون قد توصلنا مطلع الاسبوع المقبل إلى وضع آلية عمل منصفة للجميع".