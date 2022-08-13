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لبنان

خبرٌ بارز عن الرّواتب.. هذا ما يجب معرفته قبل الأسبوع المقبل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-08-2022 | 14:15
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ينتظرُ الكثير من موظّفي القطاع العام صرف رواتبهِم اعتباراً من منتصف الأسبوع المُقبل، وذلك مع المساعدة الاجتماعيّة والقيمة الجديدة لبدل النّقل.
ورغم أن الموظفين حصلوا على تلك الحوافز المنصوص عليها في مراسيمَ رسمية، إلا أنّ هناك مشكلة كبرى تواجههم وترتبطُ في إمكانيّة حصولهم على كامل المبلغ الذي سيجري تحوليه إليهم عبر المصارف.
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وفي السّياق، أشارت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إلى أنه ما من شيء واضح لدى المصارف بشان إجراء تعديلاتٍ جديدة على حسابات موظفي القطاع العام من أجل تقاضي رواتبهم كاملة، لافتة إلى أنّ "سقوف السحوبات ما زالت على حالها ولم يطرأ أي جديدٍ بشأنها".
وتابعت: "الأمر هذا سينكشف تباعاً مع الوقت وهو بحاجة إلى قرار فعلي لإتمامه، وإلا فإن القدرة على سحب كامل الراتب ستبقى محدودة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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