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لبنان

بعد اشتباكات وسقوط شهيد للجيش.. كيف يبدو الوضع عند الحدود الشمالية؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 15:34
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يُخيّم الهدوء الحذر على الحدود الشمالية في عكار وذلك بعد اشتباكاتٍ اندلعت، مساء اليوم السبت، بين قوة من الجيش ومهرّبين.
وأسفرت تلك الاشتباكات عن استشهاد العسكري محمد الحسيني فضلاً عن إصابة آخر يُدعى أحمد الزين، وقد جرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات في المنطقة.
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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الشهيد والجريح هما من فوج الحدود البريّة، وقد أشارت المصادر إلى أنّ الاشتباكات وقعت بشكل مباشر عند الخط الحدودي بين لبنان وسوريا، في حين أن المهربين هم من بلدة المعاجير السورية.
وفي السّياق، كشف مصدر أمني لـ"لبنان24" أن الجيش تعرّض لاطلاق نار من الداخل السوري في بادئ الأمر، الأمر الذي استدعى رداً على مصادر النيران، فحصل الاشتباكات بين العناصر العسكرية والمُهربين المُدجّجين بالسلاح.
وإثر تبادل إطلاق النار، عمل الجيش على استقدام تعزيزات كبيرة إلى الحدود منفذاً انتشاراً كثيفاً هناك.

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