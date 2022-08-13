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لبنان

توتر بين بلدتين في عكار.. ما الذي حصل؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 15:39
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سادت أجواء من التوتر، مساء اليوم، بلدتي فنيدق القموعة وعكار العتيقة، وذلك بعد إقدام شبان من البلدة الأخيرة على إطلاق النار باتجاه آليتين تعود ملكيتهما لأشخاص من فنيدق. 
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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الأضرار اقتصرت على الماديّات، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث. 
 
وإثر الحادثة التي حصلت، أصدرت فاعليات عكار العتيقة بياناً استنكرت فيه إقدام مجهول على إطلاق الرصاص باتجاه سيارة "رابيد" قيل أنها عائدة لأحد أبناء بلدة فنيدق.
 
وأشار البيان إلى أن أبناء عكار العتيقة يرفضون إطلاق الرصاص، معتبرين أن ما حصل هدفه إيقاع فتنة بين القريتين الجارتين.
 
وناشدت فاعليات البلدة الدولة لضبط السلاح المتفلت وحماية الناس، واضعة ما جرى في عهدة القوى الأمنية لكشف الحقيقة كاملة وتوقيف المتورطين. 
 
 
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