نداءٌ من وئام وهاب.. هذا ما طلبه

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ويستمر الجيش في دفع الثمن من دماء أبنائه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. وليسمع الداخل والخارج: دعم الجيش مطلوب في المرحلة المقبلة لأنه الحل. على الحدود وفي الداخل التضحية مستمرة، وكم نحن بحاجة لتحصينه بالدعم".

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