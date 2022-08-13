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لبنان
نداءٌ من وئام وهاب.. هذا ما طلبه
Lebanon 24
13-08-2022
|
15:47
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ويستمر الجيش في دفع الثمن من دماء أبنائه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. وليسمع الداخل والخارج: دعم الجيش مطلوب في المرحلة المقبلة لأنه الحل. على الحدود وفي الداخل التضحية مستمرة، وكم نحن بحاجة لتحصينه بالدعم".
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