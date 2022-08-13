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لبنان

بعد تعرضه للتخريب.. "أوجيرو" تعمل على إصلاح موزع لخطوط الهواتف في صيدا

Lebanon 24
13-08-2022 | 16:43
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عملت فرق الصيانة في هيئة "أوجيرو" على إصلاح الأضرار والأعطال التي لحقت بالموزع الرئيسي لخطوط الهواتف الارضية في شارع الأوقاف بمدينة صيدا، وذلك نتيجة للتخريب والاعتداء الذي تعرض له مؤخراً من قبل مجهولين. 
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وأدت عمليات التخريب الى قطع العديد من الخطوط الهاتفية عن عدد كبير من المؤسسات والمحال في السوق التجاري، وتمكنت فرق "أوجيرو" من إعادة ربط عدد كبير من الخطوط على ان يتم استكمال اصلاح الاعطال المتبقية يوم الثلاثاء القادم.
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