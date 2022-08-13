بعد تعرضه للتخريب.. "أوجيرو" تعمل على إصلاح موزع لخطوط الهواتف في صيدا

عملت فرق الصيانة في هيئة "أوجيرو" على إصلاح الأضرار والأعطال التي لحقت بالموزع الرئيسي لخطوط الهواتف الارضية في شارع الأوقاف بمدينة صيدا، وذلك نتيجة للتخريب والاعتداء الذي تعرض له مؤخراً من قبل مجهولين.

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