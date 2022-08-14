اطلاق نار في صور..ما السبب؟

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سمع اطلاق نار كثيف ليلا" في مدينة صور، مصدره المخيمات الفلسطينية ما ادى الى حالة من الهلع بحسب مندوبة "لبنان 24".ووفق المعلومات الاولية،عُلم انه إبتهاجاً بسبب ما حصل في فلسطين المحتلة حول عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية .