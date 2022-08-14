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لبنان

اطلاق نار في صور..ما السبب؟

Lebanon 24
14-08-2022 | 00:49
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سمع اطلاق نار كثيف ليلا" في مدينة صور، مصدره المخيمات الفلسطينية ما ادى الى حالة من الهلع بحسب مندوبة "لبنان 24".
ووفق المعلومات الاولية،عُلم انه إبتهاجاً  بسبب ما حصل في فلسطين المحتلة حول عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية .
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اطلاق نار

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