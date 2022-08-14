بين مطعم وآخر... سعر "السوشي" خياليّ!

بعد الأزمة الإقتصاديّة، وإرتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة أسعار المواد الغذائيّة، وبشكل خاصّ في المطاعم، وأبرزها "السوشي"، بدأ بعض أصحاب هذه المؤسسات بالتسعير بالدولار، أو ما يُوازيه بسعر الصرف.

وقد لوحِظ أنّ هناك فرقاً كبيراً بالأسعار بين مطعم وآخر، وضمن المنطقة الواحدة. فعلى سبيل المثال تُباع 70 قطعة من "السوشي" بـ25 دولاراً في بعض ألاماكن، في المقابل، يقوم جزءٌ آخر بتسعير ما بين 20 إلى 30 قطعة بـ29 دولاراً، الأمر الذي يطرح عدّة علامات إستفهام، إمّا على نوعيّة الطعام الذي يُباع للزبائن، وإمّا على الأرباح المبالغ فيها التي يُحققها قسم من التّجار.