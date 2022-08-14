Advertisement

لبنان

بين مطعم وآخر... سعر "السوشي" خياليّ!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-08-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-980664-637960621041357751.jpg
Doc-P-980664-637960621041357751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد الأزمة الإقتصاديّة، وإرتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة أسعار المواد الغذائيّة، وبشكل خاصّ في المطاعم، وأبرزها "السوشي"، بدأ بعض أصحاب هذه المؤسسات بالتسعير بالدولار، أو ما يُوازيه بسعر الصرف.

وقد لوحِظ أنّ هناك فرقاً كبيراً بالأسعار بين مطعم وآخر، وضمن المنطقة الواحدة. فعلى سبيل المثال تُباع 70 قطعة من "السوشي" بـ25 دولاراً في بعض ألاماكن، في المقابل، يقوم جزءٌ آخر بتسعير ما بين 20 إلى 30 قطعة بـ29 دولاراً، الأمر الذي يطرح عدّة علامات إستفهام، إمّا على نوعيّة الطعام الذي يُباع للزبائن، وإمّا على الأرباح المبالغ فيها التي يُحققها قسم من التّجار.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2022-08-14
05:00 | 2022-08-14
04:58 | 2022-08-14
04:50 | 2022-08-14
04:49 | 2022-08-14
04:30 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website