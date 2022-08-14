Advertisement

لبنان

استشهد بعد تعرّضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مهربين.. قيادة الجيش تنعى الرقيب محمد الحسيني

Lebanon 24
14-08-2022 | 01:53
A-
A+
Doc-P-980675-637960641616057401.png
Doc-P-980675-637960641616057401.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه الرقيب الشهيد محمد الحسيني، الذي استشهد بتاريخ 13 /8 /2022 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مهربين عند الحدود الشمالية.

 

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

 

- من مواليد 1 /12 /1983 - الغبيري.

- تطوع في الجيش بتاريخ 21 /8 /2006.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل/2.

- ينقل الجثمان بتاريخ 14 /8 /2022 الساعة 14.00 من المستشفى العسكري المركزي  إلى جبانة روضة الشهيدين – الغبيري، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 ويوارى في الثرى في الجبانة المذكورة.

- تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في حي السلم-مدينة العباس.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2022-08-14
05:00 | 2022-08-14
04:58 | 2022-08-14
04:50 | 2022-08-14
04:49 | 2022-08-14
04:30 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website