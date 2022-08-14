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لبنان

القاء القبض على احد افراد عصابة سرقة السيارات في هذه المنطقة! (صور)

Lebanon 24
14-08-2022 | 02:39
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قبضت شرطة بلدية كفررمان على أحد افراد عصابة سرقة السيارات فجر اليوم أثناء محاولته الهرب بسيارة مسروقة نوع "كيا" تحمل الرقم b590292 من مدينة بيروت في اتجاه البقاع، وأوقفت عناصر الشرطة السارق في كفررمان، وتم اقتياده الى مركز البلدية، في حضور رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد الذي يتابع عن كثب ملف السرقات التي تتم في الاونة الاخيرة، ويتم تكثيف الدوريات الرقابية من قبل عناصر الشرطة لتوقيف السارقين، وسلم الى الأجهزة الامنية المختصة، لفتح تحقيق والكشف عن كل افراد العصابة التي تستهدف سيارات المواطنين في مختلف القرى والبلدات اللبنانية.
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