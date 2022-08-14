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لبنان

حريق منزل في العباسية.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
14-08-2022 | 03:03
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن احتراق منزل في العباسية شمال شرق صور،وتعمل فرق الدفاع المدني (مركز صور) في هذه الاثناء على إخماده.
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